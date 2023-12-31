كوريا الشمالية تعتزم إطلاق 3 أقمار صناعية للاستطلاع العسكري

الوكيل الإخباري - تعتزم كوريا الشمالية إطلاق ثلاثة أقمار صناعية إضافية للاستطلاع العسكري في عام 2024 مشيرة إلى أن ذلك يعد أحد أهداف سياستها للعام المقبل من أجل تعزيز قدرات الجيش ومراقبة قوات العدو، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.



وجاء في تقرير الوكالة أنه "بناءً على تجربة إطلاق وتشغيل أول قمر صناعي للاستطلاع بنجاح في عام 2023، تم الإعلان عن مهمة إطلاق ثلاثة أقمار استطلاع إضافية في عام 2024 لتعزيز تطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء بقوة".

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وقالت كوريا الشمالية إنها أطلقت بنجاح أول قمر صناعي للتجسس العسكري في 21 نوفمبر وبثت صوراً للبيت الأبيض الأمريكي ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" وقواعد عسكرية أمريكية و"مناطق محددة" في كوريا الجنوبية.



وقد سبق هذا الإطلاق الناجح محاولتان فاشلتان في العام الماضي عندما تحطم صاروخها الجديد تشوليما-1 في البحر.



وأثارت هذه الخطوة حالة من التوتر في المنطقة ودفعت الولايات المتحدة وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية إلى فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.

ولم تنشر بيونج يانج بعد أي صور من القمر الصناعي الجديد مما يجعل المحللين والحكومات الأجنبية في حيرة بشأن القدرة التي يتمتع بها القمر وهذا ما يبحثونه في مناقشاتهم.

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