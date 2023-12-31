الأحد 31-12-2023
الوكيل الاخباري
 

إصابتان إحداهما خطيرة في قصف مسيرة إسرائيلية لمخيم طولكرم

الاحتلال يخطر بإخلاء منزل ويداهم عدة بلدات في الخليل

الجمارك: 127 شركة أدرجت في برنامج القائمة الذهبية العام الحالي

هل ستشهد المملكة ثلوج خلال الاسبوع الحالي؟ الأرصاد تجيب

الدوريات الخارجية: 4 إصابات متوسطة بحوادث تصادم وتدهور وهذه أبرز الأسباب

الأونروا: قطاع غزة يعاني من "جوع كارثي"

الدوريات الخارجية تحذر من تدني مدى الرؤية على الطريق الصحراوي

وكلاء السياحة: 45 ألف معتمر في موسم العمرة الهجري

أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم

للأردنيين .. أسعار الذهب محلياً اليوم

عاجل

الأونروا: قطاع غزة يعاني من "جوع كارثي"

الأحد، 31-12-2023 09:00 ص

كوريا الشمالية تعتزم إطلاق 3 أقمار صناعية للاستطلاع العسكري

image (1)


الوكيل الإخباري - تعتزم كوريا الشمالية إطلاق ثلاثة أقمار صناعية إضافية للاستطلاع العسكري في عام 2024 مشيرة إلى أن ذلك يعد أحد أهداف سياستها للعام المقبل من أجل تعزيز قدرات الجيش ومراقبة قوات العدو، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وجاء في تقرير الوكالة أنه "بناءً على تجربة إطلاق وتشغيل أول قمر صناعي للاستطلاع بنجاح في عام 2023، تم الإعلان عن مهمة إطلاق ثلاثة أقمار استطلاع إضافية في عام 2024 لتعزيز تطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء بقوة".

اضافة اعلان


وقالت كوريا الشمالية إنها أطلقت بنجاح أول قمر صناعي للتجسس العسكري في 21 نوفمبر وبثت صوراً للبيت الأبيض الأمريكي ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" وقواعد عسكرية أمريكية و"مناطق محددة" في كوريا الجنوبية.


وقد سبق هذا الإطلاق الناجح محاولتان فاشلتان في العام الماضي عندما تحطم صاروخها الجديد تشوليما-1 في البحر.


وأثارت هذه الخطوة حالة من التوتر في المنطقة ودفعت الولايات المتحدة وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية إلى فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.

 

ولم تنشر بيونج يانج بعد أي صور من القمر الصناعي الجديد مما يجعل المحللين والحكومات الأجنبية في حيرة بشأن القدرة التي يتمتع بها القمر وهذا ما يبحثونه في مناقشاتهم.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
زلزال

الكشف عن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب الصين

٥

أميركا: أسقطنا صاروخين حوثيين استهدفا سفينة بالبحر الأحمر

٨٨

تعرّض سفينة حاويات لهجوم صاروخي بالبحر الأحمر

14

التحالف الدولي يقصف مواقع في دير الزور شرق سوريا

reuters_com_2023_newsml_RC25H4ABDW11

هجمات الحوثيين.. قائد البحرية الأميركية يكشف تطورات مقلقة في البحر الاحمر

w9CmYB0bF2GAb8KyhC99geSFQeLxUh2kW2lDm8pr

الاحتلال يشن غارات على كفركلا جنوب لبنان

أخبار متعلقة
659004dd4c59b70da0609695

الدفاع الروسية: تحييد 660 جنديا أوكرانياً خلال يوم

658fd26b423604415a279592

خارجية النيجر: لدينا أسلحة روسية ونحتاج لتطوير التعاون في عدة مجالات

473049

الصين تقصي 9 مسؤولين عسكريين من برلمانها

6570755e4c59b74bba10aa02

روسيا تختبر أسلحة سفينة حربية جديدة

656c14204c59b7092804bb4b

بيونغ يانغ: الصدام الفعلي والحرب في شبه الجزيرة الكورية أصبحا مسألة وقت

thumbs_b_c_82e7488d5ab02178c87afd3af16e33e5

الجيش الإسرائيلي يستهدف بنى تحتية لحزب الله