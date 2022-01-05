الكاظمي : تصرفات عبثية تعكر صفو الأمن العراقي

الوكيل الإخباري-أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن التصرفات العبثية باستهداف معسكرات عراقية تعكر صفو الأمن.

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وجدد الكاظمي، انتهاء الدور القتالي للقوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق، وتم استلام كل المعسكرات من قبل القوات العراقية. وأردف، " يوجد حاليا عدد من المستشارين يعملون إلى جانب القوات الأمنية وبحمايتها، دون وجود أية قوات قتالية بالقواعد العسكرية، مؤكدا أن العام الجديد سجل هجمات ضد المعسكرات العراقية بصواريخ.



وأوضح الكاظمي أن هذه الاعتداءات أدت الى تعكير صفو الأمن والاستقرار.



بترا

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