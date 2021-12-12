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الأحد، 12-12-2021 11:40 ص

قادة الإمارات يهنئون العراق بمئوية تأسيس دولته

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الوكيل الإخباري-أبرق الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لنظيره العراقي برهم صالح، مهنئا إياه بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة.

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كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

 

وانطلقت يوم أمس السبت في بغداد فعاليات الاحتفال الرسمي بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية، وذلك برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.


وتضمن الاحتفال الذي يفترض أن يستمر بضعة أيام، معارض للفنون والفوتوغراف والآثار والمقتنيات الثقافية والفكرية التي تحكي قصة بناء الدولة ومراحل نموها منذ العام 1921 وحتى اليوم.

 

روسيا اليوم

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