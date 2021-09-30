الخميس 30-09-2021
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الخميس، 30-09-2021 06:51 م

الكاظمي: سأشرف بنفسي على الأمن الانتخابي

الكاظمي


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بأنه سيشرف على الأمن الانتخابي خلال الانتخابات التي ستجري في البلاد في العاشر من الشهر المقبل.

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وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء في العراق، إن "الحكومة أوفت العهد فيما يتعلق بالانتخابات، ووفرنا كل الدعم للمفوضية وتوفير كل متطلباتها".


وأضاف: "سأشرف شخصيا على الأمن الانتخابي، ولن نسمح بأي تجاوز يؤثر في سير الانتخابات ونتائجها".


وأشار الكاظمي إلى "تشكيل لجان لمراقبة تجاوزات المرشحين والأحزاب، وأي حالة تجاوز ستحال إلى القضاء، وإلى مفوضية الانتخابات".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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