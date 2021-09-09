الخميس 09-09-2021
الوكيل الاخباري

شركة سويدية تستحوذ على تطبيق ذكي أطلقه أردنيان مقابل 205 ملايين دولار

تفاصيل تفكيك خلية لداعش خططت لضرب مواقع بكردستان العراق

وزير الدفاع الأميركي يلغي زيارة إلى السعودية

وزارة الداخلية المغربية تعلن نسبة المشاركة في الانتخابات

100 إصابة خلال مواجهات في بيتا وحاجز حوارة بنابلس

ضغط أميركي ألماني على إيران للعودة إلى المحادثات النووية

قلق أممي على الأوضاع في اليمن

انتهاء فترة تقديم طلبات المسابقة القضائية للمحامين الأساتذة غدا

30 موقوفاً في الجزائر بشبهة إشعال حرائق الغابات

السعودية تستعد لاستقبال 70 ألف معتمر يومياً

الخميس، 09-09-2021 12:44 ص

وزارة الداخلية المغربية تعلن نسبة المشاركة في الانتخابات

1-1462507


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية المغربية، ليلة الخميس، عن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية والمحلية التي جرت الأربعاء في مختلف أنحاء البلاد.

وقالت وزارة الداخلية المغربية إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 50.18 بالمئة على المستوى الوطني، بزيادة طفيفة عن النسبة المسجلة في انتخابات 2016 وهي 43 في المئة.

اضافة اعلان


وجاء في بيان لوزارة الداخلية: "عملية الاقتراع جرت على العموم في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة.. باستثناء بعض الحالات المعزولة جدا، التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت".

ويتنافس 31 حزبا وائتلافا على 395 مقعدا في الغرفة الأدنى للبرلمان. كما اختار الناخبون أيضا ممثلين عن 678 مقعدا في المجالس البلدية.


وأغلقت مراكز الاقتراع في المغرب أبوابها، عند الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش، الأربعاء، بعدما أدلى الناخبون بأصواتهم، في ثالث انتخابات تشهدها البلاد منذ إقرار دستور 2011.


وذكر مراسلو "سكاي نيوز عربية" في المغرب، أن وتيرة الإقبال على التصويت ارتفعت مساء، فيما شهدت الأقاليم الجنوبية "إقبالا قياسيا"، حسب النتائج الأولية.


وقيدت لوائح جائحة كورونا الصارمة قدرة المرشحين على الوصول لنحو 18 مليون ناخب مسجل.


ولم يسمح للمرشحين أيضا بتوزيع المنشورات الدعائية، وتعين عليهم تقييد تجمعات الحملات إلى 25 شخصا كحد أقصى. ونتيجة لذلك، صعد الكثيرون جهودهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

سكاي نيوز 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1462512

تفاصيل تفكيك خلية لداعش خططت لضرب مواقع بكردستان العراق

61393284931a2

وزير الدفاع الأميركي يلغي زيارة إلى السعودية

1-1462505

ضغط أميركي ألماني على إيران للعودة إلى المحادثات النووية

158-015206-america-cuba-return-terrorism_700x400

قلق أممي على الأوضاع في اليمن

61391d0adf4de

30 موقوفاً في الجزائر بشبهة إشعال حرائق الغابات

000_8RD4UF

السعودية تستعد لاستقبال 70 ألف معتمر يومياً

أخبار متعلقة
6138ac2042360460ae620182

المغرب يختار برلمانا جديدا ونسبة المشاركة 12% حتى منتصف النهار

1-1379725

المغرب: تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات إلى مطلع تشرين الأول

8202131223356384355890

العراق والاتحاد الاوروبي يتفقان على تعاون يخص قضية اللاجئين

612bdcdc964d3

الانتخابات المحلية في الجزائر في 27 تشرين الثاني

612b58e14c59b71dea397a01

وزير سوري ينصح المواطنين بعدم شراء الجوز أو التمر بأسعار مرتفعة

aircanada

كندا تعلّق الرحلات القادمة من المغرب لمدة شهر بسبب كورونا