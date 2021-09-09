طالبان: سنتيح مجالا للنساء في حكومتنا لاحقا

الوكيل الإخباري - أعلنت حركة "طالبان" أنها ستتيح إمكانيات للنساء لتولي مناصب في الحكومة في أفغانستان في وقت لاحق.

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وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، للصحفيين في كابول، يوم الأربعاء: "هذه الحكومة مؤقتة. وستكون هناك وظائف للنساء بما يتوافق مع أحكام الشريعة".



وتابع قائلا: "هذه هي البداية، لكننا سنتيح مجالا للنساء، وسيكون بإمكانهن دخول الحكومة. هذه ستكون المرحلة الثانية".



يذكر أن حركة "طالبان" أعلنت هذا الأسبوع عن تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان، لم تضم نساء.



وكانت الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية قد دعت "طالبان" لاحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، بعد استيلاء الحركة على السلطة في 15 أغسطس الماضي.

المصدر : روسيا اليوم