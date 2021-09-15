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الأربعاء، 15-09-2021 04:23 م

الكاظمي يتسلم رسالة خطية من ماكرون

الكاظمي


الوكيل الإخباري - تسلم رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقلها سفير باريس الجديد لدى بغداد إيريك شوفاليه.

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وذكر بيان للحكومة العراقية، أن "الكاظمي استقبل شوفاليه الذي سلمه في مستهل اللقاء رسالة خطية من ماكرون".


وأضاف، أن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والأمنية ومحاربة الإرهاب".


وأشار إلى أن "الكاظمي و شوفاليه بحثا أيضا متابعة مقررات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، والاجتماعات اللاحقة التي أوصى المؤتمر بعقدها".


وأكد الكاظمي بحسب البيان، أهمية تنمية التعاون المشترك بين بغداد وباريس، كما أثنى على إعادة افتتاح المركز الثقافي الفرنسي في العاصمة بغداد.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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