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السبت، 16-07-2022 04:47 م

الكاظمي يدعو اإبعاد الأسلحة النووية من المنطقة

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الوكيل الإخباري - دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، لإبعاد الأسلحة النووية عن منطقة الشرق الأوسط، ووضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب.

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وقال الكاظمي في كلمة ألقاها في قمة جدة للأمن والتنمية إن "العراق يدعم مسار الحوار والمفاوضات لإبعاد الأسلحة النووية عن المنطقة، وجعلها منطقةً آمنة بما يصب في مصلحة دول المنطقة والعالم بأسره".


وأضاف الكاظمي أن العراق "يسعى إلى تعزيز بيئة الحوار في الشرق الاوسط"، لافتا إلى أن بلاده ماضية في "مبادرات لتعزيز الحوار والتعاون والشراكة في المنطقة، بما يصب في مصلحتها الوطنية ومصلحة المنطقة بشكل عام".


وأكد الكاظمي أيضا أن "منطقة الشـرق الأوسط تضررت بصورة ملموسة من تبعات التغيير المناخي وأزمة المياه ومخاطر التصحر".


ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى وضع "استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله".


كما اقترح الكاظمي إنشاء "بنك الشـرق الأوسط للتنمية والتكامل بالشـراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي ومصـر والأردن"، مضيفا أن البنك سيهتم "بالتنمية الإقليمية المستدامة عبر تمويل المشاريع في البنية التحتية".

 

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