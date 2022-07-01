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الجمعة، 01-07-2022 11:38 م

روسيا تعلن انسحابها من اتفاقيات مجلس أوروبا

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الوكيل الإخباري - وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، على قرار يعلن انسحاب روسيا من الاتفاقات الجزئية والموسعة لمجلس أوروبا.

وجاء في الوثيقة: "الموافقة على الاقتراح لإنهاء مشاركة روسيا في الاتفاقات الجزئية والموسعة التالية لمجلس أوروبا اعتبارا من 16 مارس 2022".

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وبموجب القرار "أوقفت روسيا مشاركتها في مجموعة التعاون الدولي في مجال المخدرات والإدمان، وفي الاتفاقية الجزئية لعام 1990 بشأن إنشاء المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون، وكذلك في الاتفاق المفتوح الجزئي لمجلس أوروبا بشأن التنبؤ والوقاية وتقديم المساعدة لدى وقوع الكوارث الطبيعية والكوارث التكنولوجية".


وتطرقت الوثيقة أيضا، إلى "الصندوق الأوروبي لدعم إنتاج الأفلام المشتركة وتوزيع المصنفات السينمائية والسمعية البصرية والمرصد السمعي البصري الأوروبي واتفاقية مجلس أوروبا للرياضة".


بالإضافة إلى ذلك، "تم إنهاء مشاركة روسيا في الاتفاقية الجزئية الموسعة حول المسارات الثقافية لمجلس أوروبا واتفاقية مرصد تدريس التاريخ في أوروبا".


من جهته، أشار نائب رئيس مجلس الأمن ديمتري مدفيديف في وقت سابق، إلى أن "روسيا غادرت مجلس أوروبا وهي تشعر بالارتياح".

 

RT

 




 

 


 

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