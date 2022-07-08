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الجمعة، 08-07-2022 09:36 ص

كشف معلومات هامة عن منفذ الهجوم على شينزو آبي

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الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام يابانية تفاصيل ومعلومات عن المشتبه به في إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

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وقالت وسائل إعلام إن المشتبه به في محاولة اغتيال شينزو آبي هو بحار سابق في قوات الدفاع الذاتي في البحرية اليابانية لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2005، اسمه تيتسويا ياماغامي، 41 عاما، ومن سكان مدينة نارا، حيث كان يلقي رئيس الوزراء السابق خطابه.


واعتقلت الشرطة المسلح لكنه لم يبد مقاومة. 


ووفقا لشهود العيان، أطلق المشتبه به النار على آبي مرتين من الخلف بسلاح محلي الصنع.


ولفتت وسائل الإعلام إلى أن آبي حاليا في مستشفى بمحافظة نارا. وقالت خدمات الطوارئ إن السياسي "في حالة سكتة قلبية ورئوية".

 

RT

 




 

 


 

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