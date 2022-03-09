الكرملين: إرسال طائرات ميغ 29 إلى كييف خطوة خطيرة جداً

الوكيل الإخباري-تعليقا على اقتراح بولندا نقل طائرات ميغ-29 إلى الأميركيين لترسل بعدها إلى كييف، ندد الكرملين بتلك الخطوات المتهورة. وقال المتحدث بسام الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة خطيرة جدا في حال تحققت.



كما أضاف معربا عن قلق بلاده من هذا الاحتمال: "هذا سيناريو بغيض وقد يكون خطيرا".

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إلى ذلك، وجه انتقادات لاذعة للعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو لاسيما الولايات المتحدة، واصفا إياها بـ "الحرب الاقتصادية". وقال "أميركا أعلنت حربا اقتصادية علينا، لقد بدأوا بشنها".



إلا أنه أضاف أن الحكومة الروسية تسعى إلى الحد من التداعيات الاقتصادية على البلاد.







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