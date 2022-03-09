الأربعاء 09-03-2022
الوكيل الاخباري

عويس: توزيع المنح والقروض للطلبة هذا العام كانت بـ"شفافية" والوزارة لم تتدخل

"ابني" تطالب الحكومة بحل قضية مدرسة الشلل الدماغي

الأوبئة: ستقام موائد الرحمن والبازارات دون قيود في رمضان

الملك: ضرورة إيجاد الحلول لحماية المواطنين من الارتفاع العالمي للأسعار

روسيا: سنقلص استخدام الدولار الأمريكي

سيدة تعاني من سرطان الثدي ومناشدة عاجلة لإنقاذها

الحنيفات يعد بتثبيت الاطباء البيطريين المعينين بعقود

الأردن يبحث مع العراق ارتفاع اسعار المواد الغذائية

البرماوي: الأردن "لم يستورد" أي كميات من القمح والشعير من أوكرانيا العام الحالي

انخفاض عدد الشيكات المتداولة بالأردن 7% خلال الشهر الماضي

الأربعاء، 09-03-2022 03:35 م

الكرملين: إرسال طائرات ميغ 29 إلى كييف خطوة خطيرة جداً

thumbs_b_c_2fb104bf29560fe8b30bdaaee93d6829


الوكيل الإخباري-تعليقا على اقتراح بولندا نقل طائرات ميغ-29 إلى الأميركيين لترسل بعدها إلى كييف، ندد الكرملين بتلك الخطوات المتهورة. وقال المتحدث بسام الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة خطيرة جدا في حال تحققت.

كما أضاف معربا عن قلق بلاده من هذا الاحتمال: "هذا سيناريو بغيض وقد يكون خطيرا".

اضافة اعلان

 

إلى ذلك، وجه انتقادات لاذعة للعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو لاسيما الولايات المتحدة، واصفا إياها بـ "الحرب الاقتصادية". وقال "أميركا أعلنت حربا اقتصادية علينا، لقد بدأوا بشنها".


إلا أنه أضاف أن الحكومة الروسية تسعى إلى الحد من التداعيات الاقتصادية على البلاد.


العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_4b847584b85f5654e3cd33b38c120a8f

رئيس تونس يدعو إلى شن "حرب" ضد احتكار السلع الغذائية

main_image6228a19b3c27b

روسيا: سنقلص استخدام الدولار الأمريكي

190117113547529_school

تركيا .. تعليق الدراسة لمدة 5 أيام بسبب الطقس في اسطنبول

resized_6c9de-ba43da99thumbs_b_c_d1d8b3c73acb554da434ef85288bb9e2

الحزب الحاكم في أوكرانيا يقترح اتفاقية أمنية جديدة

61222a664c59b76ccd2ef3ce

الخارجية الروسية: نعول على تقدم أكبر خلال الجولات اللاحقة من المفاوضات مع أوكرانيا

164623021277083700

العراق.. المحكمة العليا ترفض دعوى ضد الكاظمي

أخبار متعلقة
i_341533

أمريكا: طلبنا من بولندا أن "تعير" طائراتها الحربية إلى أوكرانيا و "سنعوّضها عنها"

637802929326970493

السفارة الإيرانية في أوكرانيا توجه نداء لرعاياها

thumbs_b_c_b3722a138ac7490be8c38d8beced1cb1

كييف تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني لدى موسكو للتشاور

امريكا

أمريكا: نقل الدبلوماسيين الأمريكيين من أوكرانيا إلى بولندا

61f3248f4236044501481cd1

أوكرانيا تقترح عقد قمة بمشاركة خماسية مجلس الأمن وكييف وبرلين وأنقرة لبحث وقف التصعيد في دونباس

medium_2022-02-14-197916398f

جونسون: الوضع في أوكرانيا قد يؤدي إلى أكبر حرب في أوروبا منذ 1945