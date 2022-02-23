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الأربعاء، 23-02-2022 10:28 ص

السفارة الإيرانية في أوكرانيا توجه نداء لرعاياها

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الوكيل الإخباري-على ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها أوكرانيا، وجهت السفارة الإيرانية لدى كييف نداء إلى رعاياها، ولا سيما الطلاب، دعتهم فيه إلى توخي الحذر ومغادرة المناطق الخطرة.

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وعلى حسابها في "تويتر"، نصحت السفارة الإيرانية لدى كييف المواطنين الإيرانيين المقيمين في أوكرانيا، ولا سيما الطلاب الجامعيين، بـ"عدم التوجه إلى المناطق التي تشهد خطورة عالية، وترك هذه المناطق في الوقت الراهن، إن لم يكن تواجدهم ضروريا".

هذا وتشهد جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك استهدافات وقصفا متواصلا للمناطق السكنية والمرافق العامة، من قبل الجيش الأوكراني، وتتسارع الأحداث تزامنا مع إعلان الجمهوريتين عن إجلاء قسم من المواطنين المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، إلى روسيا، وسط تواصل القوات الأوكرانية استهداف أراضيهما.

روسيا اليوم

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