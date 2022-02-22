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الثلاثاء، 22-02-2022 03:18 م

كييف تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني لدى موسكو للتشاور

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الوكيل الإخباري-أعلنت كييف استدعاءها القائم بالأعمال الأوكراني لدى موسكو فاسيل بوكوتيلو، للتشاور، على وقع اعتراف روسيا بما يسمى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

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وأفادت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان، الثلاثاء، أنها استدعت بوكوتيلو للتشاور بسبب قرار روسيا غير القانوني.


ومساء الاثنين، اعترفت روسيا رسميا بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك الخاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو "دولتين مستقلتين" عن أوكرانيا، وسط رفض دولي واسع.

 

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