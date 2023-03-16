الكرملين: بوتين والأسد أجريا محادثات جوهرية للغاية

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثات جوهرية للغاية مع الرئيس السوري بشار الأسد، حيث تناولا مجالات عدة منها الاقتصاد وتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "جرت مفاوضات جوهرية للغاية على أعلى مستوى، سبقتها اتصالات بين الإدارات، ولا سيما من خلال وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع.. نتيجة للمحادثات (أمس بين الرئيسين)، تم اتخاذ قرار للتوقيع خلال الأسابيع أو الشهر المقبل على وثيقة مهمة للغاية بشأن زيادة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين".

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روسيا اليوم