الخميس 16-03-2023
الوكيل الاخباري

الرئيس السوري: إن لم تكذب فأنت لست غربيا

انقلاب مركبة بحادث تصادم في عمّان

صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي الأربعاء المقبل

المملكة المتحدة تتجه لحظر تيك توك على الأجهزة الرسمية

السودان: إغلاق صفحة الخلافات بين العسكريين

الخصاونة يستعرض مع وزير الدفاع الروماني تطورات الأوضاع في المنطقة

بيان هام من البنك المركزي بشأن البنوك العاملة في المملكة

الكرملين: بوتين والأسد أجريا محادثات جوهرية للغاية

الخرابشة: الأردن مستعد لتقديم الدعم لتكون منظومة كهربائية فلسطينية

فتح باب التقديم لوظيفة ممرض/ ممرضة للعمل في ألمانيا

الخميس، 16-03-2023 02:27 م

الكرملين: بوتين والأسد أجريا محادثات جوهرية للغاية

6412f5ee4c59b763d358edf8


الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثات جوهرية للغاية مع الرئيس السوري بشار الأسد، حيث تناولا مجالات عدة منها الاقتصاد وتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "جرت مفاوضات جوهرية للغاية على أعلى مستوى، سبقتها اتصالات بين الإدارات، ولا سيما من خلال وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع.. نتيجة للمحادثات (أمس بين الرئيسين)، تم اتخاذ قرار للتوقيع خلال الأسابيع أو الشهر المقبل على وثيقة مهمة للغاية بشأن زيادة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين".

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6412f8a9423604102a0d4e0f

الرئيس السوري: إن لم تكذب فأنت لست غربيا

6412ff6d4c59b77e4253729b

المملكة المتحدة تتجه لحظر تيك توك على الأجهزة الرسمية

image - 2023-03-16T145530.693

الشيوخ الفرنسي يقر خطة إصلاح نظام التقاعد المثيرة للجدل

6412b01442360465185871cc

السودان: إغلاق صفحة الخلافات بين العسكريين

image - 2023-03-16T141355.884

تعطل خدمات القطارات في بريطانيا بسبب إضراب جديد

6412e3df4236046dd02ea3ca

زاخاروفا: الولايات المتحدة الأمريكية تهدد سويسرا

أخبار متعلقة
6412b16e4c59b776022a39fe

الأسد: سألتقي بأردوغان في حالة واحدة فقط

6411be3b4236040bad0481b8

أردوغان: سنفي بتعهداتنا بشأن انضمام فنلندا إلى الناتو

image (59)

روسيا: أهدافنا في أوكرانيا لن تتحقق إلا بالقوة العسكرية

image (83)

الكرملين لا يستبعد حضور بوتين قمة مجموعة العشرين بالهند

640efb294c59b725912011fb

الكرملين يعلن سبب عدم كشفه عن موعد زيارة الرئيس السوري إلى موسكو

30-25-660x330

سوريا.. مرسوم رئاسي يخص المتضررين من الزلزال