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الثلاثاء، 14-03-2023 04:24 م

روسيا: أهدافنا في أوكرانيا لن تتحقق إلا بالقوة العسكرية

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الوكيل الإخباري - أكد الكرملين اليوم الثلاثاء أن أهداف روسيا في أوكرانيا لا يمكن تحقيقها في الوقت الراهن إلا بالقوة العسكرية، وإن كييف بحاجة إلى تقبل "الحقائق الجديدة" على الأرض قبل أن يتسنى التوصل إلى تسوية سلام.

ونقلت وكالات أنباء رسمية روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله "علينا تحقيق أهدافنا. لا يتسنى تحقيق هذا في الوقت الراهن إلا بالوسائل العسكرية نظرا للموقف الحالي للنظام الحاكم في كييف".

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وتؤكد روسيا أنها تقاتل في أوكرانيا من أجل "تحرير" الناطقين بالروسية في منطقة دونباس الشرقية مما وصفته بأنه نظام نازيين جديد في كييف.


فيما ترد أوكرانيا والغرب أن هذه ذريعة لا أساس لها من أجل تبرير الحرب ومحاولة موسكو الاستيلاء على مناطق من أراضي أوكرانيا.


وقال بيسكوف في وقت لاحق لصحفيين إن أوكرانيا سيكون عليها تقبل "الحقائق الجديدة" التي ظهرت منذ بدء موسكو ما تسميها "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا في فبراير 2022.


وأضاف "جميع متطلبات موسكو معروفة جيدا. الوضع الراهن والحقائق الجديدة معروفة جيدا أيضا. إذا لم تؤخذ هذه المجموعة من القضايا في الحسبان، الانتقال إلى تسوية سلمية مستحيل".

 

البيان

 




 

 


 

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