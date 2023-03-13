الكرملين يعلن سبب عدم كشفه عن موعد زيارة الرئيس السوري إلى موسكو

الوكيل الإخباري- صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه سوف يكشف عن تفاصيل زيارة الرئيس السوري بشار الأسد عندما يكون هناك تفاهم بشأن الزيارة.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الاثنين، حيث قال ردا على سؤال حول توقيت الزيارة: "سنبلغكم في الوقت المناسب".



وكانت صحيفة "فيدوموستي" الروسية قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مصدر دبلوماسي مطلع، أن الزعيم السوري سيصل إلى روسيا في زيارة رسمية منتصف مارس الجاري.



وقد أشار بيسكوف لاحقا أن موسكو لا تعلن عن بعض الزيارات الدولية مسبقا، بما في ذلك لأسباب أمنية.

روسيا اليوم