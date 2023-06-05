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الإثنين، 05-06-2023 01:30 م

الكرملين: موسكو تنتظر مقترحات واشنطن بشأن الحد من التسلح

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الوكيل الإخباري- وصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، بشأن استعداد واشنطن للحوار مع موسكو بشأن الحد من التسلح، بـ "المهم والإيجابي".

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الاثنين، حيث تابع أن روسيا "ستظل منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الحد من التسلح، إلا أن موسكو تنتظر مقترحات محددة من واشنطن عبر القنوات الدبلوماسية".

وكان ساليفان قد صرح في وقت سابق بأن واشنطن مستعدة لإجراء محادثات ثنائية بشأن الحد من التسلح مع موسكو وبكين "دون شروط مسبقة"، وأوضح أن عبارة "دون شروط مسبقة" لا تعني أن الولايات المتحدة لن "تحاسب" القوى النووية على "السلوك المتهور".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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