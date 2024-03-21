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الخميس، 21-03-2024 09:44 ص

الكويت تسحب الجنسية من أكثر من 211 شخصاً

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الوكيل الإخباري- بلغ عدد حالات سحب الجنسية في الكويت منذ 4 مارس الجاري وحتى الآن أكثر من 211 حالة، وكشف مصدر عن مجموعة ملفات تزوير وازدواجية على طاولة اللجنة العليا للجنسية حاليا تخضع للتدقيق.

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وذكر المصدر لصحيفة القبس "الكويتية" أن تلك الملفات تخضع للتدقيق تمهيدا لاتخاذ القرارات بسحبها بعد التحقق من الشبهات فيها.


وأوضح المصدر أن ملفات السحب تنقسم إلى فئات وهي "المزورون والغش والتدليس في الحصول على الجنسية"، إضافة إلى المزدوجين الذين لديهم جنسيات أخرى، وهؤلاء يخيرون بين التنازل عنها أو التمسك بالجنسية الكويتية، والكويتيات المتزوجات من كويتيين بغرض الحصول على الجنسية الكويتية وتطلقن بعد تجنيسهن فورا "أي باتفاق الزوج مع الزوجة على الطلاق قبل زواجهما".


وكشف المصدر أن وزارة الداخلية تلقت 407 بلاغات عن حالات تزوير وازدواجية جنسيات بعد فتح الخط الساخن لتلقي البلاغات، وتخضع للدراسة والبحث والتحري حاليا بكل دقة للتأكد منها قبل رفعها إلى اللجنة العليا واتخاذ أي قرارات بشأنها.


كما لفت المصدر إلى أن قرارات السحب التي صدرت بسحب الجنسية أو التنازل عنها، كانت وفق مراسيم وبقرار من اللجنة العليا للجنسية، مشيرا إلى أن قرارات للسحب ستصدر تباعا.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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