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السبت، 09-03-2024 01:29 م

بالتعاون مع الإمارات.. داخلية الكويت تعتقل 3 أشخاص بحوزتهم ملايين الأقراص المخدرة

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الجمعة، أنها تمكنت بالتعاون مع نظيرتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، من القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 3,750,000 قرص من مادة اللاريكا المخدرة.

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وقالت الوزارة الكويتية في بيان، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر مساء الجمعة، إن "قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إدارة المكافحة الدولية، تمكن من ضبط شخصين وبحوزتهما نحو مليون قرص من الليريكا المجرمة، حاولا إدخالها إلى البلاد عن طريق مطار الكويت الدولي، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك".

وأضاف المنشور أنه "بمواجهة المتهمين، اعترفا بأن المضبوطات تخصهما بقصد الاتجار والتعاطي، وأرشدا عن شخص ثالث خارج دولة الكويت، وعلى الفور تم التنسيق مع السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتم ضبطه، وعُثر على (2,750,000) قرص من أقراص الليريكا المخدرة بحوزته".


وأوضحت الداخلية الكويتية أن ذلك يأتي "استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب مروجيها ومهربيها، وحماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة ومن منطلق الحرص والتعاون مع الإدارة العامة للجمارك والأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".


وختمت وزارة الداخلية الكويتية منشورها قائلة: "وتتقدم وزارة الداخلية بخالص الشكر والتقدير على التعاون المثمر والتفاعل السريع والحاسم مع الواقعة من قبل وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في عملية ضبط المتهم تنفيذاً للاتفاقيات الخليجية".

سي ان ان


 




 

 


 

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