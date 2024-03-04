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الإثنين، 04-03-2024 11:05 ص

وزارة الداخلية الكويتية تُعلق على أنباء فتح التأشيرات لبعض الجنسيات

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الوكيل الإخباري- علقت وزارة الداخلية الكويتية، الإثنين، على أنباء متداولة حول فتح التأشيرات لبعض الدول، نافية صحة ذلك. 

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وقالت وزارة الداخلية الكويتية عبر صفحتها على "إكس"، تويتر سابقا: "غير صحيح ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام وزارة الداخلية بفتح التأشيرات لبعض الدول المذكورة فيها". 

وأكدت الوزارة أنه "في حال صدور أية قرارات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية لوزارة الداخلية، مهيبة بالجميع تحري الدقة في تداول الأخبار وأخذها من مصادرها الرسمية".

وتداول بعض مستخدمي "إكس" أنباء عن فتح باب تأشيرات الزيارة لعدد من الدول في المنطقة من ضمنها إيران وسوريا والعراق وأفغانستان. 


ومن غير الواضح ما إذا كان نفي الوزارة الداخلية الكويتية يتعلق بهذه الأنباء على وجه التحديد. 

 

سي ان ان


 




 

 


 

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