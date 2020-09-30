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الأربعاء، 30-09-2020 03:12 م

قادما من الولايات المتحدة الأمريكية

الكويت .. وصول جثمان الأمير الراحل

الكويت


الوكيل الإخباري - وصل إلى مطار الكويت جثمان أميرها الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وافته المنية عن عمر ناهز الـ91 عاما.

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ونقل جثمان الراحل الشيخ صباح الأحمد من المطار إلى الجامع الكبير للصلاة عليه.
وقال الديوان الأميري الكويتي، مساء أمس الثلاثاء، إن جنازة أمير الكويت الراحل ستقتصر على الأقارب فقط، وجاء في بيان للديوان: "حضور مراسم دفن الجثمان الطاهر لفقيد الوطن طيب الله ثراه سيقتصر على أقرباء سموه"، مؤكدا أن "الديوان الأميري يقدر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفياضة في التعبير عن خالص تعازيهم بوفاة سموه".

 

وكان الشيخ صباح الأحمد يعالج في مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي وصلها في 23 يوليو، بعد تعرضه لعارض صحي، ولاحقا أجريت للأمير الراحل فحوص طبية جاءت نتيجتها مطمئنة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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