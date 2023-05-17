الأربعاء 17-05-2023
الوكيل الاخباري

مرشح رئاسي تركي سابق يتوقع إجراء انتخابات أخرى في البلاد في غضون 2-3 سنوات

الأمم المتحدة تطلب تمويلا بقيمة 2.56 مليار دولار لتقديم مساعدات إلى السودان

الصناعة والتجارة: لا صحة لرفع أسعار الطحين

114 حريق في الأردن خلال 24 ساعة

حقيقة خصم جزء من رواتب العاملين لتسديد سلفة تعويض الدفعة الواحدة

الهناندة: خدمات الـ 5G ستغطي محافظات عمان وإربد والزرقاء

ترجيح بدء استئناف نقل النفط العراقي للأردن مطلع الأسبوع القادم

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الأربعاء

الصفدي يؤكد استمرار الأردن بتقديم الدعم إلى لبنان

رفع أجرة بعض خطوط السرفيس بعمان من 5 إلى 10 قروش

الأربعاء، 17-05-2023 10:33 ص

المرأة التركية تسجل أعلى نسبة تمثيل برلماني لها في تاريخ الجمهورية

image - 2023-05-17T103428.178


الوكيل الإخباري - سجلت المرأة في البرلمان التركي أعلى نسبة تمثيل لها في تاريخ الجمهورية، عقب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 من مايو الجاري، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية، اليوم الأربعاء.

وبحسب النتائج غير النهائية التي جمعتها "الأناضول" لانتخابات الدورة البرلمانية الثامنة والعشرين، تمكنت 121 امرأة من أصل 600 نائب من دخول البرلمان التركي، فيما بلغ عدد النواب الرجال 479 عضوا.

اضافة اعلان


وارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان التركي من 17.1 % في الدورة السابعة والعشرين، إلى 20.1% في الدورة الثامنة والعشرين الحالية.


وخلال الدورة الحالية، حصلت المرأة في حزب "اليسار الأخضر" على نسبة التمثيل الأعلى بالمقارنة مع عدد النواب الفائزين، تبعته على التوالي أحزاب العدالة والتنمية والشعب الجمهوري و"إيي" (الجيد) والحركة القومية والعمال التركي.


وتمكنت 50 امرأة من دخول البرلمان عن حزب العدالة والتنمية، و30 عن كل من حزبي الشعب الجمهوري واليسار الأخضر، و6 عن "إيي"، و4 عن الحركة القومية، وامرأة واحدة عن حزب العمال التركي.


جدير بالذكر أن اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أعلنت إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في 28 من مايو الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
646492154236042c26698746

الأمم المتحدة تطلب تمويلا بقيمة 2.56 مليار دولار لتقديم مساعدات إلى السودان

20230114142023099

انزعاج صيني من "الدعاية المسيسة" ورفع علم أوكرانيا على جدران السفارات

_d8_ac_d8_a7_d9_85_d8_b9_d8_a9_20_d8_a7_d9_84_d8_af_d9_88_d9_84_20_d8_a7_d9_84_d8_b9_d8_b1_d8_a8_d9_8a_d8_a9_0

وزراء خارجية الدول العربية يجتمعون في جدة بحضور سوري

646480134c59b7551e3cca4e

دوي انفجارات في نيكولايف وسط تأهب جوي في مناطق عدة

64647c264c59b757ff7733ef

تحطم طائرة مسيرة في غابة بمقاطعة كالوغا الروسية

image (17)

ليز تراس تطالب الغرب بحزم أكبر حيال الصين بشأن تايوان

أخبار متعلقة
image (16)

سنان أوغان يؤكد أنه "منفتح على الحوار" مع كلا المرشّحين

646381c3423604051d1cd35c

تركيا تدخل تعديلات على التصويت الخارجي في الانتخابات الرئاسية

image - 2023-04-27T085032.278

بايدن يعتبر ترامب خطراً على الديمقراطية الأمريكية

7702967365768303

بعد ترشحه.. الحزب الجمهوري يتهم بايدن بـ"الانفصال عن الواقع"

6447d33c4236041d1971a173

بايدن وهاريس يبدآن حملة لجمع التبرعات

12fd54e3-a62b-49d0-9e0c-5f4ead632de5

محمد شهاب الدين يؤدي اليمين الدستورية رئيساً جديداً لبنجلاديش