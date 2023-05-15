الإثنين 15-05-2023
الوكيل الاخباري

خارجية الجزائر تعزي في وفاة سفير لديها

تسجيل 63.8 ألف عقد زواج في الأردن العام الماضي

الزراعة: إتلاف 120 طن من الموز المستورد خلال شهر

اليرموك تستحدث سبعة تخصصات أكاديمية نوعية جديدة

زيلينسكي يعلن عن زيارة مفاجئة إلى لندن

الخدمة المدنية تعلن وظائف شاغرة - تفاصيل

إيرلنديون يضرمون النيران في مركز للاجئين الأوكرانيين

البنك الدولي: خفض معدل الفقر بالأردن لن يكون سريعاً في 2023

تزامنا مع انتخابات رئاسة تركيا.. ماذا تعني "جولة الإعادة"؟

حادث بين 5 مركبات على طريق المطار

الإثنين، 15-05-2023 09:13 ص

المعارضة تكتسح انتخابات البرلمان في تايلاند

image (14)


الوكيل الإخباري - حققت أحزاب المعارضة في تايلاند، فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية.

اضافة اعلان

 

وأظهرت النتائج الأولية، فوز حزب التقدم للأمام التقدمي بزعامة بيتا ليمجاروينرات فى الانتخابات. وبعد فرز 99% من الأصوات، يبدو أن الحزب والذي تأسس في العام 2014، حصل على 150 مقعداً في البرلمان المؤلف من 500 مقعد، وفقاً للجنة الانتخابات.

 

ويبدو أن حزب بويا تاي المعارض ذو التوجه الإصلاحي بزعامة بايتونج تارن شيناواترا في المرتبة الثانية ومن المتوقع أن يفوز بنحو 140 مقعداً.

ومن المرجّح أن يكون هناك تحالف بين حزب التقدم للأمام و حزب بويا تاي، إلا أنهما سيحتاجان دعم الأحزاب الأخرى للوصول إلى السلطة.

 

وبدا أن حزب الأمة التايلاندية المتحدة الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي والجنرال السابق برايوت تشان أوشا، سيتكبد خسائر فادحة، إلا أن الرجل البالغ من العمر 69 عاماً قد يظل في السلطة. وإلى جانب 500 من أعضاء البرلمان المنتخبين حديثاً، يقرر 250 عضوا غير منتخب تم تعيينهم من قبل الجيش أيضا رئيس الحكومة المستقبلي. ومن غير المرجح دعمهم مرشّح المعارضة. 


وفيما يرى مراقبون، أن تايلاند قد تشهد احتجاجات مرة أخرى، حال لم يعكس انتخاب رئيس الحكومة إرادة الشعب، هدأ قائد الجيش نارونجبان جيتكايوتاي، المخاوف من حدوث انقلاب عسكري جديد محتمل في أعقاب الانتخابات. وقال نارونجبان، إنه لن يكون هناك انقلاب عسكري آخر تحت قيادته، مطالباً الشعب إزالة هذا المصطلح من مفرداته.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (15)

الصين تطارد سلام أوكرانيا عبر العواصم

6461d0d742360402b12c591b

الصين تحكم على مواطن أمريكي بالسجن مدى الحياة

6461d7e54c59b71a9d717c27

خارجية الجزائر تعزي في وفاة سفير لديها

6461d55a4c59b73e20306231

زيلينسكي يعلن عن زيارة مفاجئة إلى لندن

podyumdan-tbmm-ye-yuruyus-ak-parti-nin-adaylari-15753662_7213_m

سيدا ساريباش.. ملكة جمال تفوز في انتخابات البرلمان التركي

6461c9274c59b730c7135f3c

إيرلنديون يضرمون النيران في مركز للاجئين الأوكرانيين

أخبار متعلقة
6447cf3242360429135eca6d

روسيا: سنرد على طرد السويد خمسة دبلوماسيين روس

1-102-730x438

بسبب التنمر.. استقالة نائب رئيس الوزراء البريطاني

image - 2023-04-20T115340.415

منفذ الهجوم على رئيس الوزراء الياباني كيشيدا يواجه عدة تهم

643fbe5742360448fc029b8b

تصريح رئيس كوريا الجنوبية حول دعم أوكرانيا يثير جدلا في البرلمان

eq

العثور على "بارود" في منزل ملقي العبوة على رئيس وزراء اليابان

_120357969_gettyimages-1234970909

الخارجية الكازاخستانية تعتمد دبلوماسيين من طالبان