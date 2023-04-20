الخميس 20-04-2023
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الخميس، 20-04-2023 11:55 ص

منفذ الهجوم على رئيس الوزراء الياباني كيشيدا يواجه عدة تهم

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الوكيل الإخباري - تدرس الحكومة اليابانية توجيه عدة اتهامات ضد ريوجي كيمورا، الرجل الذي تم إلقاء القبض عليه للاشتباه في قيامه بإلقاء قنبلة دخان على رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التهم المحتملة تشمل انتهاك قانون السيوف والأسلحة النارية، حيث أنه يشتبه أن كيمورا كان بحوزته سكينا، بالإضافة إلى انتهاكه للقوانين الانتخابية لاحتمال وجود نية لعرقلة الانتخابات.

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وكان قد تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 24 عاما بعد أن ألقى عبوة ناسفة باتجاه كيشيدا قبل أن يلقي خطابا خلال إحدى الفعاليات الانتخابية في مدينة واكاياما غرب اليابان السبت الماضي وتم إجلاء كيشيدا دون أن يتعرض لأذى واستأنف حملته بعد وقت قصير من الحادث.

 

البيان

 

 




 

 


 

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