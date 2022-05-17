الثلاثاء 17-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إصابة شاب برصاص الاحتلال في نابلس

السياحة النيابية تبحث استراتيجية الخط الحديدي الحجازي

مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من جنين

تعرف على أسعار الخضار في الأردن اليوم

فيديو.. مشهد مهيب لحظة ضرب عاصفة غبارية عنيفة مدينة عربية

الخدمة المدنية يدعو دفعة كبيرة للامتحان التنافسي - أسماء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الولايات المتّحدة تناشد الهند العودة عن قرار حظر تصدير القمح

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

الثلاثاء، 17-05-2022 07:33 ص

المغرب وإسبانيا يعيدان فتح حدودهما البرية بعد إغلاقها عامين

لا


الوكيل الإخباري - أعاد المغرب وإسبانيا منتصف ليلة الثلاثاء فتح حدودهما البرية في جيبي سبتة ومليلية، وذلك بعدما ظلّت مغلقة طوال عامين بسبب جائحة كوفيد-19 والأزمة الدبلوماسية التي مرّت بها العلاقات بين البلدين.

وفتحت الأبواب الحديدية للمعبر الحدودي بين سبتة والفنيدق قرابة الساعة 22:00 ت.غ، وعبرتها عشرات السيارات باتجاه الجانب الإسباني، وفق وكالة لفرانس برس.
وفي الوقت الراهن لا يمكن سوى للمسافرين الأوروبيين أو المغربيين المزوّدين بفيزا شنغن السفر برّاً إلى الجيبين الإسبانيين.

اضافة اعلان


أمّا المواطنون المغربيون العاملون بشكل قانوني فيهما والذين حُرموا من استئناف أعمالهم منذ أغلقت الحدود عند بدء جائحة كوفيد-19، فسيمكنهم العبور مجدداً إلى الجيبين الإسبانيين اعتباراً من 31 مايو الجاري.


واستبعدت وسائل إعلام مغربية أن يؤدّي فتح الحدود البرية إلى عودة تدفّق السلع من المدينتين الإسبانيتين إلى الأراضي المغربية بأثمان رخيصة، وهي تجارة كانت تُعرف باسم "التهريب المعيشي"، قبل أن توقفها السلطات المغربية في خريف 2019.


ولقي هذا النشاط التجاري لسنوات رواجاً كبيراً، لكنّه حرم الجمارك المغربية من مداخيل، وأثار أيضاً انتقادات منظمات حقوقية بعد حوادث تدافع في المعابر الحدودية أودت خلال السنوات الماضية بحياة عدد من الأشخاص.


ومنذ توقفت هذه التجارة، زادت الجمارك المغربية "بنحو 4 مليارات درهم (قرابة 400 مليون دولار)"، وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام مغربية في ديسمبر الماضي.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ك

أمريكا تخفّف العقوبات عن كوبا

ة

أميركا تعلن اختبار صاروخ أسرع من الصوت خمس مرات

غو

غوتيريش يناشد اللبنانيين بتشكيل "حكومة جامعة"

r

غرق 11 مهاجرا وإنقاذ 5 بالجزائر

627e78884c59b74f0e3a605b

السويد تقرر رسميا الانضمام إلى حلف الناتو

62823c5242360412a629e092

تونس.. الكشف عن تفاصيل الانفجار في منزل وزير الداخلية

أخبار متعلقة
627a13b34c59b763027ff1a9

السعودي التائه في المغرب سيصل جدة اليوم

تت

فيديو -السفارة السعودية في المغرب تصدر بياناً بشأن المواطن السعودي التائه

1049865763_0_151_1600_1051_1920x0_80_0_0_fec3c72b5536c1eb5ebce00a57d015ca

المغرب .. حريق ضخم في احدى اسواق مدينة سلا -فيديو