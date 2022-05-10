الثلاثاء 10-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأميرة بسمة بنت علي تشارك في المؤتمر الدولي للغابات في سيول

حوارية عن التعديلات الدستورية بالكرك

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الزبن والحياري

الحكومة: 150 ألف مطلوب على دين مدني في الأردن

ندوة بالجامعة الهاشمية عن السلامة الرقمية

المركزي: توجه لإنشاء بوابة الكترونية لتداول سندات ادخار للافراد

اصابة بحادث دهس في شارع مكة

البيت الأبيض: الأردن قوة حاسمة

تعرّف على الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع

كشف تفاصيل مقتل خمسيني طعنا في إربد

الثلاثاء، 10-05-2022 10:47 ص

السعودي التائه في المغرب سيصل جدة اليوم

627a13b34c59b763027ff1a9


الوكيل الإخباري- أصدرت السفارة السعودية في الرباط، بيانا إلحاقيا بخصوص المواطن السعودي التائه في المغرب.

اضافة اعلان

 

وفي بيان لها عبر حسابها في "تويتر"، قالت السفارة: "إلحاقا للبيان الصادر عن السفارة بشأن السعودي الذي يمر بظروف صحية في المملكة المغربية، تود السفارة التأكيد على أن الشخص يتمتع بصحة جيدة، حيث تم إجراء بعض الفحوصات الطبية للتأكد من حالته، وتزويده ببعض الأدوية التي تتناسب مع وضعه الصحي".

وأضاف البيان: "كما تم إنهاء إجراءات عودته إلى السعودية بالتنسيق مع السلطات المختصة، وسيصل صباح اليوم الثلاثاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في طريقه إلى منطقة الباحة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
14ipj-2-730x438

أكثر من 1,5 مليون معتمر قدموا للمدينة المنوّرة خلال موسم العمرة هذا العام

627a1ed9423604095f1d4c3f

41 ألف شخص حضر حفل تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي الجديد

79-221421-withdrawal-israel-victory-arab_700x400

الاتحاد البرلماني العربي يدين الهجوم الإرهابي في سيناء

Untitled-1-36

الكويت: الأمير يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال

627a04264236040b34627859

الرئيس اللبناني: سأترك القصر الرئاسي

627a08f74236040c06771846

أردوغان يتصل بولي العهد السعودي للأطمئنان على صحة والده

أخبار متعلقة
تت

فيديو -السفارة السعودية في المغرب تصدر بياناً بشأن المواطن السعودي التائه

w

الوليد بن طلال ينوي الاحتفاظ بحصته في تويتر

1049865763_0_151_1600_1051_1920x0_80_0_0_fec3c72b5536c1eb5ebce00a57d015ca

المغرب .. حريق ضخم في احدى اسواق مدينة سلا -فيديو

s

إيلون ماسك يشتري تويتر مقابل 44 مليار دولار

e

تعليق حساب الجيش الأوكراني في تويتر

61f6b7134c59b740ac6f7e36

الجزائر تتهم المغرب بـ"قتل" مدنيين من رعايا 3 دول بالمنطقة