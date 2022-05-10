السعودي التائه في المغرب سيصل جدة اليوم

الوكيل الإخباري- أصدرت السفارة السعودية في الرباط، بيانا إلحاقيا بخصوص المواطن السعودي التائه في المغرب.

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وفي بيان لها عبر حسابها في "تويتر"، قالت السفارة: "إلحاقا للبيان الصادر عن السفارة بشأن السعودي الذي يمر بظروف صحية في المملكة المغربية، تود السفارة التأكيد على أن الشخص يتمتع بصحة جيدة، حيث تم إجراء بعض الفحوصات الطبية للتأكد من حالته، وتزويده ببعض الأدوية التي تتناسب مع وضعه الصحي".



وأضاف البيان: "كما تم إنهاء إجراءات عودته إلى السعودية بالتنسيق مع السلطات المختصة، وسيصل صباح اليوم الثلاثاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في طريقه إلى منطقة الباحة".

روسيا اليوم