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الإثنين، 20-02-2023 08:49 ص

الناتو يرسل حاويات لإقامة مساكن مؤقتة في تركيا

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الوكيل الإخباري - يرسل حلف شمال الأطلسي "ناتو" الدفاعي حوالي ألف حاوية إلى تركيا لإقامة مساكن مؤقتة لاستيعاب ما لا يقل عن 4 آلاف شخص في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت المنطقة الحدودية التركية السورية قبل أسبوعين.

وقال التحالف العسكري في بيان إن أول سفينة تجارية تحمل 600 حاوية غادرت ميناء تارانتو الإيطالي مساء أمس الأحد.

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ومن المتوقع أن تصل الحاويات إلى مدينة إسكندرون الساحلية التركية في مقاطعة هطاي الأسبوع المقبل، بحسب البيان.


وزار الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج أنقرة والمنطقة المنكوبة في جنوبي تركيا يوم الخميس الماضي ووعد بمزيد من الدعم.


وتشير تقديرات الحكومة التركية إلى أن نحو 225 ألف منزل تعرضت للتدمير أو تضررت بشدة جراء الزلازل التي ضربت المنطقة في 6 فبراير.


وذكرت وكالة أنباء الأناضول في وقت متاخر من مساء أمس الأحد أن عدد القتلى في تركيا جراء الكارثة ارتفع إلى 41 ألفا و20 شخصا، وفقا لمعلومات صادرة عن هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في البلاد.


ورفع الرقم الجديد إجمالي عدد القتلى إلى 47 ألفا، بينهم 5900 في سوريا. ومع ذلك، لا يتم تحديث الأرقام السورية بشكل متكرر مثل تركيا.


وينسق الناتو حاليا أيضا جسرا جويا لتسهيل نقل خيام من باكستان إلى تركيا، وفقا للحلف.


وكان ستولتنبرج قد قال يوم الخميس الماضي إنه سيتم إرسال "عشرات الآلاف من الخيام" إلى الدولة العضو في الناتو في الأيام والأسابيع المقبلة باستخدام قدرات نقل جوي موجودة.

 

البيان

 




 

 


 

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