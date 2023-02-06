روسيا: منشآتنا العسكرية في سوريا لم تلحق بها أضرار بعد الزلزال

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الزلزال الذي وقع في شمال غرب سوريا لم يؤثر على الجاهزية القتالية لقاعدة حميميم الجوية الروسية وغيرها من المنشآت العسكرية التابعة لروسيا في الجمهورية العربية السورية.



ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الاثنين عن الوزارة القول، إن "الزلزال الذي وقع في السادس من فبراير في الجزء الشمالي الغربي من سوريا لم يؤثر على الاستعداد القتالي لقاعدة حميميم الجوية الروسية وغيرها من المنشآت العسكرية التابعة لمجموعة القوات الروسية المتمركزة في الجمهورية العربية السورية".

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وأكدت وزارة الدفاع أن القوات المناوبة تخدم يشكل طبيعي، مشددة على أن "الأفراد يؤدون المهام على النحو المطلوب. ولا يوجد تدمير أو ضرر للمنشآت العسكرية الروسية".



وضرب زلزال مدمر بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر، تركيا في ساعة مبكرة اليوم، وتسبب في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا والأردن.

كما قتل العشرات في تركيا وسوريا ودمرت مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.

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