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الإثنين، 06-02-2023 12:41 م

ألمانيا تتعهد بتقديم مساعدات لتركيا وسوريا عقب الزلزال المدمر

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الوكيل الإخباري - تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بتقديم مساعدات لتركيا وسوريا بعد الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة الحدود التركية-السورية.

وغرد شولتس عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين: "بالطبع سترسل ألمانيا مساعدات"، معربا عن صدمته من الأخبار الواردة من المناطق المتضررة، وأضاف: "عدد القتلى آخذ في الارتفاع. نشعر بالحزن مع الاقارب والقلق على من ردموا تحت الأنقاض".

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وغردت بيربوك عبر "تويتر" أيضا: "سنرسل على وجه السرعة مساعدات بالتعاون مع شركائنا... استيقظنا صباح اليوم الاثنين على أخبار مفزعة من تركيا وسوريا... قلبي مع أقارب ضحايا هذه الزلازل الرهيبة وكل الذين يخشون على عائلاتهم وأصدقائهم وجيرانهم".

 

البيان

 




 

 


 

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