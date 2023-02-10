السبت 11-02-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية: أردنيتان تحت أنقاض مبنى في تركيا جراء الزلزال

تعرف على التهم الموجهة إلى سارق محل صرافة في إربد

وزير المياه: تضارب الأرقام حول كميات ونسب الأمطار ليس تبريرا للاتفاقية مع إسرائيل

الأشغال تحذر من تشكل الإنجماد والضباب على الطرق

العثور على جثة شخص متوفيا داخل منزله في عمان

مستشفى ميداني أردني عسكري في تركيا لمساعدة ضحايا الزلزال

تركيا.. ارتفاع حصيلة الوفيات في الزلزال إلى 19 ألفًا و388 شخصًا

70 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

بيان هام من الزراعة حول الحمى القلاعية

مقتل مستوطنين اثنين بعملية دهس في القدس واستشهاد المنفذ

الجمعة، 10-02-2023 10:45 م

أردوغان: الاستجابة للزلزال لا تسير بالسرعة المطلوبة

image (43)


الوكيل الإخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن استجابة فرق البحث والإنقاذ للزلازل المدمرة في جنوب البلاد لا تسير بالسرعة التي تريدها الحكومة.

وقال أردوغان "على الرغم من أن لدينا أكبر فريق بحث وإنقاذ في العالم حاليا، إلا أن الحقيقة هي أن جهود البحث ليست بالسرعة التي نريدها"، مضيفا أن عدد القتلى في بلاده ارتفع إلى 18991.

اضافة اعلان


وقبل أردوغان في بادئ الأمر أن تكون الاستجابة الأولية للزلزال بطيئة نظرا لسوء الأحوال الجوية والطرق المتضررة والمساحة الشاسعة التي ضربها الزلزال والتي أثرت على عشر مقاطعات في البلاد.


واشتكى بعض السكان في المناطق الأكثر تضررا من عدم وجود عمال طوارئ خلال الساعات الأولى بعد الزلزال.


وقال أردوغان إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة مع تضافر جهود عمال الإغاثة من جميع أنحاء العالم بعد أن عرضت 94 دولة المساعدة.


ووفقا لمسؤولين أتراك والأمم المتحدة فقد تضرر نحو 24.4 مليون شخص في سوريا وتركيا في منطقة تمتد على مسافة 450 كيلومتراً من أضنة في الغرب إلى ديار بكر في الشرق. وفي سوريا، قُتل أشخاص حتى في حماة وسط البلاد، التي تبعد 250 كيلومترا من مركز الزلزال.


وقال أردوغان في إقليم أديامان، أحد المناطق المتضررة من الزلازل، إن بعض الأشخاص يسطون على الأسواق والمتاجر، مضيفاً أن حالة الطوارئ المعلنة في المنطقة ستسمح للدولة بفرض العقوبات اللازمة.


واستمرت عمليات الإجلاء من المنطقة. ونظرا للعدد الكبير من المباني المتضررة، أقامت السلطات مدنا من الخيام لإيواء مئات الآلاف من المشردين في درجات حرارة تحت الصفر.


وبعد زيارته عددا من النازحين المقيمين في الخيام، قال أردوغان إنه إذا فضل الأشخاص الانتقال من المدن المتضررة، فإن الحكومة ستدفع إيجاراتهم لمدة عام.


وأضاف "سنعيد بناء هذه المباني (المتضررة) في غضون عام وسنعيدها للمواطنين.. وفي أثناء ذلك، سندفع الإيجار عن المواطنين الذين لا يريدون البقاء في الخيام".

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تنزيل (2)

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 3553 قتيلا

gao81Qvub7zIMbgHJ5j6smYNXTwo7VlEzf8C8EXl

كازاخستان: هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على الحدود مع روسيا

Syria_Turkey_Earthquake_79180--79f57

الحكومة السورية توافق على إيصال المساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرتها

image (36)

تركيا.. ارتفاع حصيلة الوفيات في الزلزال إلى 19 ألفًا و388 شخصًا

image (42)

إجراءات جديدة للتصدي للهجرة غير الشرعية في الاتحاد الأوروبي

file

سانا: تسجيل هزة أرضية جديدة بقوة 3.9 درجات غرب اللاذقية

أخبار متعلقة
image (29)

حصيلة ضحايا الزلزال المدمر ترتفع إلى 8300 قتيل في تركيا وسوريا

ترك

ارتفاع ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى 7826

_128535374_96be29d69fc683792f054c8e743ec31f18bf5080

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 5434 مع استمرار جهود الإنقاذ

image - 2023-02-06T124124.402

ألمانيا تتعهد بتقديم مساعدات لتركيا وسوريا عقب الزلزال المدمر

image - 2023-02-06T113225.525

روسيا: منشآتنا العسكرية في سوريا لم تلحق بها أضرار بعد الزلزال

سسسس

سوريا: 111 قتيلا على الأقل و516 إصابة جراء الزلزال