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الأحد، 17-09-2023 06:31 م

الهلال الأحمر الليبي ينفي صحة إعلان الأمم المتحدة حول مقتل 11.300 شخصا بفيضانات درنة

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الوكيل الاخباري- نفى متحدث باسم الهلال الأحمر الليبي أن تكون حصيلة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة شرقي البلاد قد بلغت 11.300 قتيل، وذلك بحسب ما أعلنته الأمم المتحدة أمس السبت.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي توفيق شكري، اليوم الأحد، لوكالة "فرانس برس": "نحن للأمانة نستغرب أن يزج باسمنا في مثل هذه الإحصاءات ونحن لم نصرّح بهذه الأرقام".

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يُشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية كان قد أورد أن حصيلة الفيضانات ارتفعت الى 11.300 قتيل و10.100 مفقود، وتم نسب هذه الأعداد إلى الهلال الأحمر الليبي.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية يوم السبت وصول أول فريق إنقاذ روسي قوامه 50 فردا إلى ليبيا، وتوجه إلى مدينة درنة المنكوبة. مشيرة إلى أن الفريق مجهز بكافة المعدات اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ، بما فيها الزوارق ومعدات الغوص، والكلاب المدربة.

 




 

 


 

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