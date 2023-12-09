الولايات المتحدة تتوعد تنظيمين مسلحين في العراق

الوكيل الإخباري- توعدت الولايات المتحدة الأمريكية المجموعات والتنظيمات المسلحة التي تستهدف قواتها وبعثتها الدبلوماسية في العراق، مؤكدة أنها تمتلك حق الرد على هذه الاعتداءات.

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وشدد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، خلال تصال هاتفي مع محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، على حق بلاده بالتصرف دفاعا عن النفس ضد أي مجموعات تشن هجمات على الأمريكيين، موجها اتهامات مباشرة وصريحة لتنظيمين بالوقوف وراء معظم الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق.



وأكد أن "واشنطن تحتفظ بحق الرد الحاسم" ضد التنظيمين، معتبرا أن الهجمات التي يشنها التنظيمان "تقوض سيادة العراق واستقراره، وتهدد سلامة المدنيين العراقيين، وتعرقل الحملة لهزيمة "داعش"، وأن هذه الهجمات يجب أن تتوقف فورا".



كما نوه الوزير إلى التزام الحكومة العراقية بحماية الدبلوماسيين والعاملين في إطار التحالف ومنشآته، معربا عن إدانته للهجوم على السفارة الأمريكية لدى بغداد، وسلسلة الهجمات على قوات بلاده في العراق خلال الأسابيع الأخيرة.



وكانت الخارجية الأمريكية قد أدانت بشدة، أمس الجمعة، الهجمات الصاروخية التي تعرض لها محيط سفارتها لدى العاصمة العراقية، معتبرة أنها "تهدد أمن واستقرار العراق والموظفين الأمريكيين وشركاء واشنطن في المنطقة".



جدير بالذكر أن حوالي 7 قذائف "مورتر" سقطت ليلة الخميس الجمعة في مجمع السفارة الأمريكية في بغداد، متسببة في أضرار مادية طفيفة، لكن دون وقوع إصابات.

