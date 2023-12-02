السبت 02-12-2023
الوكيل الاخباري
 

"الله يرحمك يا بابا".. طفلة فلسطينية تدمي القلوب بوداعها لوالدها -فيديو

مع تفشي المرض التنفسي .. مطالبات بفرض حظر سفر بين امريكا والصين

رويترز عن مسؤول إسرائيلي: إطلاق أكبر عدد من الرهائن أولوية قصوى

الغذاء والدواء الامريكية تحذر من نوع معين من الحقن وتصدر توصيات

صدور قرار البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجالات العمل بين الأردن والسعودية

مصر تنفي قصف إسرائيل للجانب المصري من معبر رفح

صحة غزة : معظم ضحايا القصف الإسرائيلي نساء وأطفال وهناك تشوهات على الأجساد

الذهب يسجل اعلى معدلاته في 2023 .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالاردن اليوم

سرايا القدس: اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في حي الشيخ رضوان

رئيس الوزراء البلجيكي: نأمل استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل

سرايا القدس: اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في حي الشيخ رضوان

السبت، 02-12-2023 09:09 ص

خبير أمريكي: واشنطن تقدم عرضا فريدا لزيلينسكي

w1280-p16x9-2022-12-21T194548Z_965984506_RC2EAY9VVXIN_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-USA-ZELENSKIY


الوكيل الاخباري- قال راي ماكغفرن، المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية، إن الولايات المتحدة وجدت بالفعل عملا لفلاديمير زيلينسكي في مجال التلفزيون، ليعمل فيه بعد هزيمة أوكرانيا.

وأضاف الخبير، في مقابلة مع قناة Judging Freedom على موقع يوتيوب: "لماذا ذهب مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز إلى أوكرانيا الأسبوع الماضي؟. إنه يدرك أن زيلينسكي محترف، ولكن في مجال آخر مختلف، ولذلك قدم له عرضا للعمل في البرنامج الكوميدي الأمريكي- Saturday Night Live".

اضافة اعلان

 

كما نصح ماكغفرن، رئيس وكالة المخابرات المركزية بيرنز بالتفكير في الكلمات التي قالها خلف الأبواب المغلقة حول "هزيمة روسيا التي حدثت بالفعل" و"ضعف الجيش الروسي".

وقال الخبير: "هذه هي نهاية زيلينسكي ويجب أن تكون النهاية لبيل بيرنز وكل من كذب (بشأن النزاع في أوكرانيا )".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
111111

مع تفشي المرض التنفسي .. مطالبات بفرض حظر سفر بين امريكا والصين

news-300423-ukraine.qirm

مخابراتي أوكراني يحذر من القرم

241789

محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب إسقاط قضية اقتحام الكابيتول

9827398728374982

مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا بإنهاء بعثة الأمم المتحدة في السودان

Screenshot_2023-12-02-08-33-24-20_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12

مجلس الأمن الدولي يرفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى الصومال

upload_1701494287_1660438281

كوريا الشمالية تهدد بتحييد الأقمار الصناعية الأمريكية

أخبار متعلقة
تنزيل (4)

مجلة: واشنطن تريد السيطرة على البحر الأسود عبر أوكرانيا

325570

مستشار زيلينسكي: أوكرانيا لا تستطيع مواجهة روسيا طويلا

6549c11c4c59b7366c4c07f6

ترامب يرفض دعوة زيلينسكي لزيارة أوكرانيا والاستماع لشرح من 24 دقيقة

65485b9c423604474a3d90fb

برلماني أوكراني: زيلينسكي أوعز لمكتبه ببدء التحضير للانتخابات الرئاسية

1068834017_0_161_3071_1888_1920x0_80_0_0_c82ea84c1be4443735a28b22398dc371

زيلينسكي يرد على تصريح قائد القوات الأوكرانية بأن النزاع في أوكرانيا دخل في طريق مسدود

abv-usmc-image01

"فوربس": واشنطن سلمت أوكرانيا سرا أقوى مركباتها