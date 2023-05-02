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الثلاثاء، 02-05-2023 10:59 ص

الولايات المتحدة تحث البرلمان اللبناني على انتخاب رئيس للبلاد

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الوكيل الإخباري - حثت الولايات المتحدة الأمريكية البرلمان اللبناني على انتخاب رئيس للجمهورية بعد مرور ستة أشهر على شغور المنصب الأول في هذا البلد الغارق في جمود سياسي وأزمة اقتصادية طاحنة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان: "الولايات المتحدة تدعو القيادات السياسية في لبنان الى التحرك بشكل عاجل لانتخاب رئيس لتوحيد البلاد وإقرار الإصلاحات المطلوبة على وجه السرعة لإنقاذ الاقتصاد من أزمته"، مشددا على أنه "يجب على قادة لبنان عدم وضع مصالحهم وطموحاتهم الشخصية فوق مصالح بلدهم وشعبهم".

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وأفاد بأن "الولايات المتحدة تعتقد أن لبنان يحتاج إلى رئيس متحرر من الفساد وقادر على توحيد البلاد وتنفيذ إصلاحات اقتصادية أساسية على رأسها تلك المطلوبة لتأمين اتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي"، مؤكدا أن "الحلول لأزمات لبنان السياسية والاقتصادية يمكن أن تأتي فقط من داخل لبنان وليس المجتمع الدولي".

 

RT

 




 

 


 

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