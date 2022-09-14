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الأربعاء، 14-09-2022 06:40 ص

الولايات المتحدة تسجل وفاة ثانية بجدري القردة

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الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الصحية الأمريكية تسجيل وفاة ثانية بجدري القردة في البلاد هذا العام.

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وذكر بيان صادر عن إدارة الصحة أن المتوفى وهو من سكان لوس أنجلوس كان يعاني من ضعف شديد في المناعة قبل نقله إلى المستشفى، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن حالته، من أجل حماية السرية.


وجاء في البيان: "نشجّع الأشخاص الذين يعانون نقصا حادا في المناعة، ويشتبهون بإصابتهم بجدري القردة، على طلب الرعاية الطبية والعلاج في مراحل مبكرة وعلى البقاء تحت الرعاية خلال فترة مرضهم".


وسجّلت الولايات المتحدة أول وفاة بجدري القرود في 30 أغسطس الماضي، علما بأن السلطات قالت إن المتوفى كان يعاني نقصا حادا في المناعة، وإنها تجري تحقيقات لمعرفة مدى تأثير الإصابة على وفاته.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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