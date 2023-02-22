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الأربعاء، 22-02-2023 09:04 ص

الولايات المتحدة.. حرس الحدود يتوسل للحصول على دعم عند الحدود الشمالية

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الوكيل الاخباري- تتوسل دورية الحدود الأمريكية لتطوع المزيد من العملاء على الحدود الشمالية بعد زيادة تقارب 850٪ من المهاجرين المكسيكيين الذين عبروا بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة من كندا.

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وطلب قطاع سوانتون التابع للوكالة في فيرمونت الذي يغطي أجزاء من شمال نيويورك ونيوهامبشاير - "تحولا سريعا" للوكلاء من الحدود الجنوبية المكتظة بالفعل ليشقوا طريقهم شمالا للتطوع لمدة شهر على الأقل بدءا من الأسبوع المقبل.

وكتب روبرت غارسيا رئيس الدوريات في سوانتون، في مذكرة أن "هناك حاجة للمساعدة للسيطرة على التوتر الناجم عن زيادة المهاجرين المكسيكيين في المقام الأول الذين ليس لديهم وثائق قانونية"، مضيفا: "نظرا للأعداد المتزايدة، فإن عمل المحطات مهمة مشبعة بمعالجة مجموعات كبيرة، مما ساهم في تمكين المزيد من المهاجرين من التسلل إلى البلاد".

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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