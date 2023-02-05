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الأحد، 05-02-2023 11:58 ص

صحيفة: طول أمد النزاع في أوكرانيا سيؤدي إلى عواقب وخيمة لكل العالم

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الوكيل الاخباري- كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن النزاع طويل الأجل في أوكرانيا سيؤدي إلى عواقب صعبة للغاية بالنسبة للغرب والعالم كله.

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وعبر الصحفي روس دوتات في مقالة له بالصحيفة عن اعتقاده أنه بالرغم من تأكيدات الساسة المختلفين بأن النزاع طويل الأجل سيكون مفيدا بالنسبة لأوكرانيا والولايات المتحدة، سيتعين على كييف والغرب في الواقع دفع ثمنه وذلك ليس فقط بالمال ولكن أيضا بحياة العديد من الأشخاص.

وأضاف أن النزاع طويل الأجل سيؤدي - بالإضافة إلى الحرب المحتملة بين الناتو وروسيا والمواجهة النووية - إلى وضع اقتصادي وديمغرافي صعب لأوكرانيا ما بعد الحرب وسيلحق ضررا بالاقتصاد العالمي وسيؤثر على مجالات الطاقة والغذاء، الأمر الذي يسفر عن مصرع الكثير من الناس ليس فقط في أوروبا بل وفي البلدان الفقيرة في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: "وبعد النزاع طويل الأجل ستكون أمريكا غير جاهزة لمواجهة التهديدات المتأتية من جانب الصين وأي مفاجآت أخرى قد يجلبها القرن الجاري".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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