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الثلاثاء، 14-02-2023 07:20 م

الولايات المتحدة.. 3 قتلى و5 جرحى بإطلاق للنار في جامعة ميشيغان

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الوكيل الإخباري- أعلنت شرطة جامعة ولاية ميشيغان، شمالي الولايات المتحدة، أن مسلحا أطلق النار في الحرم الجامعي، مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى، وخمسة جرحى.

وصدرت أوامر لآلاف الطلبة في جامعة ولاية ميشيغان للاختباء في أماكنهم بعد مقتل شخصين بإطلاق النار في المبنى أول المساء.

وفرّ المهاجم بعد ذلك إلى اتحاد الطلبة حيث قتل شخصا ثالثا، ما دفع الشرطة لإطلاق عملية واسعة النطاق في حرم الجامعة البالغة مساحته حوالى 2023 هكتارا.

وبعد منتصف الليل بوقت قصير، أكدت الشرطة أن المسلح أطلق النار على نفسه على مقربة من المكان.

وقال المسؤول في شرطة الجامعة كريس روزمان: "نشعر بالحزن للإعلان عن تأكيد سقوط ثلاثة قتلى".

وأكد في تصريحات للصحافيين: "هذا إضافة إلى الضحايا الخمسة الذين جرحوا ونقلوا إلى المستشفى. ما زال بعضهم يعانون من إصابات تشكل تهديدا لحياتهم".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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