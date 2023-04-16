الأحد 16-04-2023
الوكيل الاخباري

4900 معتقل بسجون الاحتلال بينهم 31 أسيرة و160 طفلًا

تشاد تغلق حدودها مع السودان

واشنطن تشدد على ضرورة إنهاء القتال بالسودان دون شروط مسبقة

افتتاح مصنعين جديدين للأدوية العام الحالي

الأردن.. 61% من الأسر المستفيدة من المعونة تقترض لتأمين غذائها

مسؤول بالجيش السوداني : المعارك قد تستغرق أياما لهزيمة الدعم السريع بالولايات

ارتفاع سعر الباذنجان في السوق المركزي

البحوث الفلكية بمصر: ظاهرة فلكية قد تؤثر على رؤية هلال العيد

مجلس الأمن الدولي يدعو أطراف النزاع في السودان لوقف فوري لإطلاق النار

وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلات الشخصية - اسماء

الأحد، 16-04-2023 10:04 ص

اليابان.. العثور على مروحية عسكرية محطمة وانتشال 5 جثث

0909


الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأحد، أنه تم العثور على حطام طائرة مروحية عسكرية فقدت قبل نحو 10 أيام، وأنه تم انتشال 5 جثث من أفرادها العشرة الذين كانوا على متنها.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو"، اليوم الأحد أن رجال إنقاذ يابانيين عثروا على حطام المروحية العسكرية المحطمة: "المروحية اختفت من على شاشات الرادار في السادس من أبريل الجاري أثناء تحليقها فوق البحر بالقرب من جزيرة مياكو بإقليم أوكيناوا في اليابان".

اضافة اعلان


كان على متن الطائرة المروحية العسكرية المتحطمة 10 أفراد، من بينهم طاقم المروحية وعددهم 4، إضافة إلى 6 ركاب.


كان بين ركاب الطائرة قائد كبير بقوات الدفاع الذاتي البرية، وهو الجنرال يويتشي ساكاموتو.


قال الجنرال ياسونوري موريشيتا قائد القوة البرية للدفاع الذاتي إن طائرة نقل القوات "يو إتش 60"، باسم "بلاك هوك"، اختفت من على شاشات الرادار بعد مغادرتها قاعدة القوة البرية للدفاع الذاتي في مياكوجيما.


الطائرة كانت تحلق في دورية فوق المياه المحيطة بمياكوجيما خلال مهمة استطلاع جوية.

وكان باشر خفر السواحل الياباني وسفن الجيش، التي حددت موقع حطام الطائرة في المياه، بعمليات بحث عن أفراد المروحية.

 

سكاي نيوز

 




 

 


 

إقرأ ايضا
643b8fec4c59b70a8c239724

روسيا.. ثوران بركان إيبيكو في جزر الكوريل

thumbs_b_c_275b44f2297074da6bf8a7b5fdbf813c

تشاد تغلق حدودها مع السودان

643b95894c59b72f7c190ba5

ألمانيا تغلق آخر محطاتها النووية العاملة

643b395f4c59b73e0e70f0e6

واشنطن تشدد على ضرورة إنهاء القتال بالسودان دون شروط مسبقة

1-1613410

خروج قطار عن القضبان واشتعال النيران به في مين الأميركية

643b71344236045f350c971d

مسؤول بالجيش السوداني : المعارك قد تستغرق أياما لهزيمة الدعم السريع بالولايات

أخبار متعلقة
image - 2023-03-28T143823.164

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب اليابان

image - 2023-03-28T090010.412

روسيا تطلق صواريخ أسرع من الصوت في بحر اليابان

641ad2cb42360427ac606355

الجيش الروسي يتسلم 5 غواصات حربية جديدة هذا العام

216751

رئيس وزراء اليابان يزور أوكرانيا اليوم

66260-201809010946174617

إعدام 16 مليون طائر بعد تفشي إنفلونزا الطيور باليابان

image (1)

الفرصة الأخيرة.. تدابير يابانية لمكافحة انخفاض معدل المواليد