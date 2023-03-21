رئيس وزراء اليابان يزور أوكرانيا اليوم

الوكيل الإخباري - ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلا عن مصدر حكومي أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيزور أوكرانيا اليوم الثلاثاء.



ومن النادر أن يقوم زعيم ياباني برحلة غير معلنة إلى بلد أجنبي، وفقا لكيودو.

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وفي أوكرانيا، من المتوقع أن يظهر كيشيدا التزام اليابان بدعم البلد الذي مزقته الحرب قبل قمة مجموعة السبع التي سيستضيفها في هيروشيما في مايو.



أفادت وسائل إعلام في طوكيو اليوم الثلاثاء أنّ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طريقه إلى أوكرانيا في زيارة مفاجئة يستجيب فيها للأصوات التي طالبته بالذهاب إلى كييف بصفته مضيف قمّة مجموعة السبع لهذا العام.

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