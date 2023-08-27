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الأحد، 27-08-2023 09:31 ص

اليابان تحتج بسبب اتصالات هاتفية "متطفلة" من الصين بشأن تصريف مياه فوكوشيما

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الوكيل الإخباري - سجلت اليابان كثيرا من الاتصالات الهاتفية "المتطفلة" التي تلقاها مواطنون في البلاد من أرقام يعتقد أنها صينية، وتتعلق بمسألة تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة الذرية.

أفادت بذلك وزارة الخارجية اليابانية في بيان لها اليوم الأحد، مشيرة إلى أن طوكيو قدمت احتجاجا للسلطات الصينية في هذا الصدد.

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وذكر البيان أن منظمات يابانية متواجدة في الصين تعرضت لمثل هذه الاتصالات "المتطفلة" أيضا.


واعتبرت الحكومة اليابانية ما يحدث أمرا مؤسفا للغاية، وطالبت السلطات الصينية بحث مواطنيها على ضبط النفس، كما شددت على ضرورة نشر المعلومات المؤكدة فقط حول موضوع تصريف المياه.


وكانت الصين نددت ببدء اليابان بتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما في المحيط في 24 أغسطس، ووصفته بأنه عمل "أناني وغير مسؤول.. لا يراعي المصلحة العامة الدولية". وأعلنت سلطات الجمارك الصينية في نفس الوقت فرض حظر شامل على واردات المنتجات السمكية من اليابان.


وردا على ذلك، قدمت طوكيو احتجاجا للسلطات الصينية وحثها رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على رفع القيود على الفور.


وأظهرت عينات من مياه البحر أخذت بعد تصريف مياه فوكوشيما في المحيط، يوم الجمعة الماضي، أن الإشعاعات فيها تبقى ضمن "المستويات الآمنة" بحسب بيانات وفرتها الشركة المشغلة اليابانية.

 

RT

 




 

 


 

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