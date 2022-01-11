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اليابان: تمديد حظر دخول الأجانب غير المقيمين حتى نهاية فبراير

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الثلاثاء، 11-01-2022 09:43 ص

اليابان: تمديد حظر دخول الأجانب غير المقيمين حتى نهاية فبراير

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الوكيل الإخباري- أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستمدد حظر دخول الأجانب، غير المقيمين، للبلاد حتى نهاية فبراير القادم.

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وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، من الواضح أن حالات الإصابة بمتحور أوميكرون تختلف في الداخل عن الخارج، لذلك سيتم الحفاظ على إطار الضوابط الحدودية الحالية حتى نهاية فبراير.

يذكر أن الحظر ساري المفعول منذ 30 نوفمبر، بعد أن أكدت البلاد أول حالة إصابة بمتغير "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وأدخلت الحكومة هذه الإجراءات في البداية لمدة شهر تقريبا، حيث منعت دخول الأجانب غير المقيمين، وطالبت المواطنين اليابانيين العائدين والمقيمين الأجانب، بالحجر الصحي في المنشآت الحكومية المخصصة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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