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الخميس، 07-07-2022 12:50 م

اليابان: عقوبة السجن للتنمر الالكتروني

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الوكيل الإخباري- بدأت اليابان اليوم الخميس وضمن جهودها للتصدي للتنمر الإلكتروني بتطبيق عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام، إضافة الى عدد من العقوبات الأكثر صرامة على الإهانات عبر الإنترنت.

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وبحسب وكالة الانباء اليابانية "كيودو" فإن قانون العقوبات الياباني المعدل، أقر فرض غرامة على الإهانة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تصل إلى 300 ألف ين، تعادل نحو (2200 دولار).


يشار الى ان تعديل القانون جاء بعدما تردد ان انتحار الممثلة اليابانية هانا كيمورا عام 2020، جاء بعد تلقيها لعدد من رسائل الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

بترا

 




 

 


 

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