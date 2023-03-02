اليونان: ارتفاع حصيلة قتلى تصادم القطارين إلى 38

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة ضحايا اصطدام قطارين، أمس الأربعاء، في اليونان إلى 38 قتيلا، في واحدة من أكثر حوادث القطارات دموية في البلاد، حيث أعلنت الحكومة الحداد لثلاثة أيام.

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وأعلنت وكالة الأنباء اليونانية الرسمية "آنا"، استقالة وزير النقل وكبار مسؤولي هيئة السكك الحديدية اليونانية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الكثير من الضحايا هم طلاب جامعيون كانوا في طريق عودتهم إلى ديارهم بعد عطلة نهاية الأسبوع.



وتوقع مسؤولون زيادة عدد القتلى مع ارتفاع درجات الحرارة في إحدى العربات بعد أن اشتعلت فيها النيران.



وتعمل السلطات على تحديد كيفية وقوع التصادم بين قطار الركاب فائق السرعة والقطار الآخر الذي يحمل حاويات شحن، والدخول في الاتجاه المعاكس وعلى نفس المسار بسرعة يعتقد أنها وصلت إلى 160 كيلومترا/الساعة.



ووصف ركاب، الحادث الذي وقع بالقرب من بلدة لاريسا بوسط اليونان، بأنه "كابوس مروع".

بترا