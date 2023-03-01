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29 قتيلا وعشرات الجرحى بحادث تصادم قطارين في اليونان

الأربعاء، 01-03-2023 06:38 ص

29 قتيلا وعشرات الجرحى بحادث تصادم قطارين في اليونان

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الوكيل الإخباري - سقط 29 قتيلا على الأقل و85 جريحا في حادث اصطدام وقع بين قطارين في مدينة لاريسا في وسط اليونان مساء الثلاثاء، حسبما أعلنت فرق الإطفاء فجر اليوم الأربعاء.

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وقال متحدث باسم فرق الإطفاء للصحفيين إنه "حتى الآن تم العثور على 26 شخصا موتى. لقد أصيب 85 شخصا بجروح وقد نقلوا إلى مستشفيات المنطقة"، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة.


ونجم الحادث عن اصطدام قطار شحن بقطار ركاب كان يقل 350 راكبا في رحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد.


وأكد المتحدث أن الحادث أسفر عن خروج ثلاث عربات عن السكة.


من جهتها قالت قناة "إرت" التلفزيونية العامة إن الحادث أدى إلى احتراق إحدى عربات قطار الركاب، مشيرة إلى أن ألسنة النيران حاصرت عددا من الركاب.


روسيا اليوم


 




 

 


 

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