الأربعاء 09-06-2021
الوكيل الاخباري

وزارة العمل تضبط 5 محال تقدم الأرجيلة في محافظة البلقاء والعاصمة

اختتام برنامج جسور التعليم في تربية المفرق

الملك ينعم بوسام مئوية الدولة على كوكبة من الأردنيين

السياحة تمدد مهلة ترخيص المهن السياحية لنهاية حزيران

تهنئة الملازم اسراء جمال دويكات

إطلاق مشروع شبكة الإدارات المحلية في ذيبان

مصرع 3 فتيات بحادث دهس في كاليفورنيا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

مصدر : حكومة الخصاونة باقية

مباشر: احتفال القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمناسبة الذكرى الأولى لمئوية تأسيس الدولة الأردنية

الأربعاء، 09-06-2021 08:32 م

اليونان .. خطة طوارئ لإيواء لاجئي مخيم جزيرة ليسبوس

اليونات


الوكيل الإخباري - أشار وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي، إلى أن مشروع بناء مركز استقبال جديد للاجئين في جزيرة ليسبوس لم يبدأ بعد، رغم التعهدات ببنائه قبل الشتاء المقبل.

وقال وزير الهجرة اليوناني "إن عملية اختيار شركات لبناء المخيم الجديد، الذي يتوقع أن يستوعب قرابة 5000 شخص لا تزال جارية، مشيرا إلى أن الأمر استغرق بعض الوقت للحصول على التراخيص اللازمة والتصاريح البيئية، وكذلك الانتهاء من إجراءات الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي".

اضافة اعلان

ولدى سؤاله عما إذا كان بإمكانه ضمان عدم اضطرار المهاجرين إلى قضاء شتاء ثان في الخيام، أجاب: "لدينا خطة طوارئ لضمان عدم رؤية هذه الصور التي شاهدناها في المخيم المؤقت في مافروفوني مرة أخرى".


وتعرض المخيم منذ 9 أشهر للحريق، وقالت السلطات اليونانية إن المهاجرين أضرموا عمدا النار في المخيم احتجاجا على احتجازهم في مخيم موريا المكتظ، الذي تمّ بناؤه ليستوعب أقل من 3000 شخص، فيما ضم في 12500 لاجئ.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1e547b28-a4c4-4053-a396-943c0b124cca_16x9_1200x676

المجلس الرئاسي الليبي يأمر بفتح الطريق الساحلي

هند

مياه الأمطار تغمر مدينة مومباي الهندية

7c39bb73-7a43-4234-a872-9e835dfbcc56_16x9_1200x676

ميليشيا الحوثي: وفد من سلطنة عُمان يبحث إعادة فتح مطار صنعاء

ماس

الدوحة: مؤشرات على تغيير واشنطن موقفها تجاه حماس

www

مصرع 3 فتيات بحادث دهس في كاليفورنيا

thumbs_b_c_cff76f521421c985e90e21e9ffbdf25b

أردوغان: نواجه التهديدات على حدودنا بدعم شعبنا

أخبار متعلقة
60b2d28e4236047d9550aa36

بريطانيا تعتزم بناء سفينة للترويج لتجارتها الخارجية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

60b22c7a4c59b735982faa1e

دمشق تعلق على عقوبات الاتحاد الأوروبي

60af50ea42360478154d1b67

بوريل ينتقد الانتخابات الرئاسية في سوريا

19_2021-637544582657936474-793

أوروبا: رفع مساعداتنا الإنسانية لفلسطين إلى أكثر من 34 مليون يورو