انتحار نائب رئيس قسم الاتصالات الخاصة بجهاز الأمن الأوكراني في كييف

الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، نقلا عن مصادر أمنية، أن نائب رئيس قسم الاتصالات الخاصة بجهاز الأمن الأوكراني، دميتري باكاييف، انتحر داخل مكتبه في كييف، تاركا رسالة بجانب جثته.



وقالت الصحيفة: "وقع الحادث في 25 أغسطس. حيث تم العثور على دميتري باكاييف، نائب رئيس قسم الاتصالات الخاصة بجهاز الأمن الأوكراني، ميتا في مكتبه".

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وتم العثور على رسالة انتحار بجانب الجثة.



وطلب باكاييف في الرسالة بإلقاء اللوم على القيادة في وفاته، حيث اتهمته بتشويه الشرف والكرامة.



وفي وقت سابق، أعلنت النيابة العامة في أوكرانيا عن العثور على رئيس قسم إدارة أمن الدولة في مقاطعة كيروفوغراد، ألكسندر ناكونيتشني، ميتا بمنزله في وسط البلاد.