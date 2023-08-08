الثلاثاء 08-08-2023
الوكيل الاخباري

الولايات المتحدة على موعد مع إعصار كبير وهذه عواقبه

وسائل الحرب الإلكترونية الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين في كورسك

الولايات المتحدة تتوقع زيارة وزير الخارجية الصيني

تنويه هام لمرضى السكري

توضيح هام من التربية بشأن التوجيهي

مكافحة المخدرات تواصل ملاحقة تجار المخدرات وضرب أوكارهم في عدة محافظات

انقطاع ضخ المياه عن مناطق في المملكة- أسماء

مؤسسة ولي العهد تعلن تخريج الفوج الثاني من برنامج "خطى الحسين"

أبو عمارة : ثلث طلاب المملكة في المدارس الخاصة

العبدلي يستضيف مهرجان عمان السينمائي الدولي في دورته الرابعة

الثلاثاء، 08-08-2023 12:34 ص

إعلام أوكراني: دوي انفجار ضخم يهز العاصمة كييف

64d16225423604480445ab9a


الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجار ضخم هز العاصمة الأوكرانية كييف، دون تفعيل صفارات الإنذار من الغارات الجوية.

اضافة اعلان

 

ونقلت صحيفة "زيركلو نيديلي" الأوكرانية أنه "تم سماع دوي انفجار ضخم هز الجزء الشمالي من مدينة كييف، فيما لم يتم تفعيل إنذار الغارات الجوية".  ويذكر أن إحدى وحدات الدفاع الجوي العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية كانت تتمركز في المنطقة الشمالية من العاصمة كييف، في حين لاتزال أسباب الانفجار مجهولة، كما لم تقدم السلطات الأوكرانية تفاصيل حول ماهيته. 

 

وتطلق صفارات الإنذار تحذيرا من غارات جوية أو ضربات صاروخية روسية في جميع أنحاء أوكرانيا معظم الوقت وبشكل يومي، وذلك منذ 10 أكتوبر، بعد يومين على التفجير الإرهابي الذي استهدف جسر القرم الروسي، وتبنته الاستخبارات الأوكرانية. 

 

وتركز الضربات الروسية على مواقع صنع القرار ومراكز القيادة والتجمعات العسكرية، فضلا عن مخازن الأسلحة، كما تطال طرق الإمداد والسكك الحديدية دون المساس بالبنية التحتية المدنية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64d145a5423604312c364780

بكين تحث الولايات المتحدة على التوقف عن استخدام قضية بحر الصين الجنوبي

64d1441742360431ad6d3b25

زاخاروفا تعلق على مزاعم الخارجية الأمريكية عن رفض روسيا المفاوضات بشأن أوكرانيا

64d152bb4c59b7210a6a10b7 (1)

الولايات المتحدة على موعد مع إعصار كبير وهذه عواقبه

64d145db4c59b726db491b24

وسائل الحرب الإلكترونية الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين في كورسك

64d143cf42360431ad6d3b22

الولايات المتحدة تتوقع زيارة وزير الخارجية الصيني

64d12ba342360428026e5525

الرئاسة الأوكرانية: أي وقف لإطلاق النار سيكون انتصارا لروسيا

أخبار متعلقة
64bc2a9f42360464911044f0

"بيلد": قوات كييف تفتقر لذخيرة مدافع "جيبارد" المضادة للطائرات

64bba3a84c59b7681a446277

قوات كييف تطلق أكثر من 100 قذيفة بينها قنابل عنقودية على بيلغورد غربي روسيا

64bb9b554236043f6d11db3d

نظام كييف حاول استهداف القرم بالمسيّرات

64bb5d994236040b603801e8

الجيش الروسي يضرب 10 تجمّعات لقوات كييف في زابوروجيه

64b978994236045745652231

الوكالة الدولية للطاقة الذرية توفد بعثة إلى أوكرانيا

1068822742_0_31_1170_689_1920x0_80_0_0_2f03b36424d651eca57e34af1491ded9

مدينة بيلغورد تشيّع ضحيتي اعتداء نظام كييف الإرهابي على جسر القرم