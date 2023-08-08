إعلام أوكراني: دوي انفجار ضخم يهز العاصمة كييف

الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجار ضخم هز العاصمة الأوكرانية كييف، دون تفعيل صفارات الإنذار من الغارات الجوية.

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ونقلت صحيفة "زيركلو نيديلي" الأوكرانية أنه "تم سماع دوي انفجار ضخم هز الجزء الشمالي من مدينة كييف، فيما لم يتم تفعيل إنذار الغارات الجوية". ويذكر أن إحدى وحدات الدفاع الجوي العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية كانت تتمركز في المنطقة الشمالية من العاصمة كييف، في حين لاتزال أسباب الانفجار مجهولة، كما لم تقدم السلطات الأوكرانية تفاصيل حول ماهيته.

وتطلق صفارات الإنذار تحذيرا من غارات جوية أو ضربات صاروخية روسية في جميع أنحاء أوكرانيا معظم الوقت وبشكل يومي، وذلك منذ 10 أكتوبر، بعد يومين على التفجير الإرهابي الذي استهدف جسر القرم الروسي، وتبنته الاستخبارات الأوكرانية.

وتركز الضربات الروسية على مواقع صنع القرار ومراكز القيادة والتجمعات العسكرية، فضلا عن مخازن الأسلحة، كما تطال طرق الإمداد والسكك الحديدية دون المساس بالبنية التحتية المدنية.