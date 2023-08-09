وزير الاتصالات اللبناني: وضع هيئة الاتصالات "تعبان"

الوكيل الإخباري - وصف وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جوني القرم وضع هيئة الاتصالات "أوجيرو" بأنه "تعبان كتير والخدمة عاطلة".



وشدد القرم في تصريح على "الحاجة الماسة للأموال في هيئة أوجيرو لقيام الوزارة بواجباتها"، موضحا أن "الوزارة لم تحصل على أي مبلغ للقيام بأعمال الصيانة في موازنة العام 2022".

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وأضاف: "دولار أوجيرو اليوم 25500 ليرة، وهو يغطي التكلفة على شرط عدم تغير سعر الصرف من تسعين ألف ليرة"، مشيرا إلى أن "المواطنين يتحدثون عن الهدر في قطاع الاتصالات، علما أنه لا يمكن الهدر في غياب المصروف".



وعن مشروع قوننة الانترنت غير الشرعي، أكد القرم "المضي قدما في هذا المشروع"، وقال: "استحصلنا على تفاصيل كل المشتركين والأرقام التي جمعناها حتى الساعة تشير إلى 60000 مشترك سيتم ربطهم على الشبكة ولكن عملية الضبط تحتاج لبعض الوقت".

RT