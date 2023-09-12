الأربعاء 13-09-2023
الوكيل الاخباري

البحث الجنائي يلقي القبض على مرتكب جريمة قتل في الشميساني

اعلان هام من بايدن بشأن فيضانات ليبيا

باريس تعلن اعتقال النيجر مسؤولا فرنسيا

الأمن يوضح حقيقة فيديو لشخص يخلع ملابسه اثر تحرير مخالفة بحقه- صورة

اللجنة الأردنية التشيكية تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

رئيس مجلس النواب يعزي بضحايا الفيضانات في ليبيا

قرار صادر عن مجلس الوزراء

لقاء في الطفيلة يناقش عدة قضايا

رابط إلكتروني لتدقيق بيانات متقدمين على وظائف بالفئة الثالثة

طبيب يحذر الاردنيين وينصح هؤلاء بالبقاء في المنزل

الثلاثاء، 12-09-2023 10:37 م

باريس تعلن اعتقال النيجر مسؤولا فرنسيا

6500b7414c59b7510e1d326a


الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، اعتقال مسؤول فرنسي في النيجر ودعت المجلس العسكري الحاكم في البلاد إلى إطلاق سراحه فورا.

وقالت الوزارة في بيان إن ستيفان جوليان مستشار المواطنين الفرنسيين في الخارج، وهو منصب غير دبلوماسي منتخب، اعتقل يوم الجمعة الماضي.

اضافة اعلان

 

وجاء في البيان أن فرنسا "تدعو إلى إطلاق سراحه فورا".

ولم توضح وزارة الخارجية مكان وكيفية اعتقال جوليان وما إذا كان المسؤولون في باريس يعرفون مكان احتجازه.

وأشارت فقط إلى أن باريس تتابع الوضع عن كثب وإنها "في حالة استنفار كامل" لضمان الحماية المستحقة له ولأي فرنسي في بلد آخر.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6500d171423604741a252605

إيران تعلن اعتقال جاسوسيين فرنسيين

6500ca96423604777f0de4a6

زيلينسكي يتهم الأمم المتحدة بعدم الرغبة في الضغط على روسيا

6500baf54236047642308700

زاخاروفا تعلق على تصريحات بوريل حول "الحديقة" و"الأدغال"

6500ba744c59b7510e1d3270

اعلان هام من بايدن بشأن فيضانات ليبيا

2023-09-12T080159Z_2064102579_RC2W63AUKAYP_RTRMADP_3_MOROCCO-QUAKE

بعد مرور 72 ساعة على زلزال المغرب.. نداء للمساعدة العاجلة

6500a10742360475ce3eb9d9

المغرب.. الملك محمد السادس يزور مراكش ويعود مصابي الزلزال

أخبار متعلقة
64f62c224c59b71f6e06dd52

رئيس وزراء النيجر: سنرد على أي محاولة للاعتداء على البلاد

64f011604c59b713a975c9c4

حكومة بوركينا فاسو توافق على إرسال قوات إلى النيجر

64ef9d1d4c59b779144e30cb

بوريل: الوضع في النيجر مختلف عن الغابون

64e6e4b04c59b713061486df

مبعوث "إيكواس" إلى النيجر: عودة بازوم للسلطة تبدو مستحيلة

64d943114c59b7745469238f

النيجر.. رئيس المجلس العسكري يعطي الضوء الأخضر للمحادثات مع لجنة "إيكواس"

64d94061423604369f5ebb63

واشنطن تعين سفيرة فوق العادة ومفوضة للولايات المتحدة في النيجر